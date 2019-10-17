РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 окт. Сотрудники пожарно-спасательной части №201 Балашихи в рамках мероприятия по пожарной безопасности рассказали воспитанникам детского сада комбинированного вида №31 «Золотой ключик» о причинах возникновения пожаров, сообщается на странице Балашихинского ГКУ СиС МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие провели в четверг на территории дошкольного учреждения.

«Начальник караула Алексей Зиновьев провел с детьми и сотрудниками детского сада занятие, в ходе которого они узнали основные причины возникновения пожаров, а также, как нужно себя вести при обнаружении открытого огня, разобрались, как можно вызвать пожарную службу», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия пожарные продемонстрировали способ тушения условного пожара, а затем дети смогли примерить пожарные каски и посидеть в пожарной машине.