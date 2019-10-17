РИАМО - 17 окт. В 2019 году в Подмосковье в рамках программы обеспечения жильем выделили финансирование 271 семье, которые на 98% уже реализовали свое жилищное право, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В Московской области реализуется несколько жилищных программ по разным категориям. Так, мы поддерживаем молодые семьи. Гражданам предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения. Для того чтобы принять участие в программе – необходимо обратиться в администрацию городского округа», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По итогам реализации подпрограммы в 2019 году уже 268 семей уже приобрели жилые помещения.

Как уточняется в материале, квартиры купили 20 семей из Сергиева Посада, 15 из Красногорска, 14 из Наро-Фоминска, 13 из Химок, по 12 из Лыткарина и Дмитрова, по 11 из Ивантеевки и Истры, по 10 из Клина, Королева и Подольска.

Также жилье приобрели девять семей из Шатуры, восемь из Рузы, по семь семей из Талдома, Щелкова, Ступина, Раменского и Долгопрудного, шесть из Дубны, по пять из Егорьевска, Зарайска и Луховиц, по четыре из Лосино-Петровского, Павловского Посада и Солнечногорска, по три из Жуковского, Орехово-Зуева, Лотошина, Можайска, Реутова, Серпухова, Фрязина, Шаховской и Чехова.

Кроме того, квартиры купили по две семьи из Электростали, Электрогорска, Пушкина, Орехово-Зуева и Богородского округа, а также семьи из Волоколамска, Дзержинска, Каширы, Коломны, Котельников, Краснознаменска, Люберец, Лобни, Мытищ, Одинцова и Черноголовки.

В общей сложности в этом году программа охватила семьи из 50 городских округов.