РИАМО - 17 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией Воскресенского района в отношении ООО «Вереск-Софт», для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по сопровождению информационной системы «Комплекс управления имуществом» (АИС КУИ).

«В связи с нарушением ООО «Вереск-Софт» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Вереск-Софт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.