РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 окт. Восьмиклассники из подмосковного Домодедова посетили с экскурсией центральную городскую больницу, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (16 октября – ред.) восьмиклассникам гимназии №5 показали основные отделения больницы, продемонстрировали эхокардиографию (УЗИ сердца) и напомнили о важности вакцинации», – говорится в сообщении.

Занятия-экскурсии проводятся Домодедовской центральной городской больницей регулярно в рамках профориентации школьников городского округа.

«ДЦГБ с большим интересом относится к профориентации, ведь именно такими методами повышается престижность профессии врача и закладывается фундамент для привлечения квалифицированных кадров в домодедовскую команду врачей», – добавляется в сообщении.