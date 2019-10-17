РИАМО – 17 окт. Московский портал «Наш город» празднует восьмой день рождения, с его помощью ежедневно решается около 2,5 тысяч проблем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ровно 8 лет назад мы запустили портал «Наш город». Он сильно упростил управление Москвой, согласны? Вы контролируете состояние дорог, освещения, уборку, благоустройство. А мы с коллегами видим, что происходит в разных концах мегаполиса», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Москвы разъяснил, что благодаря порталу решается около 2,5 тысяч проблем в день.

«В среднем каждое второе нарушение устраняется за два дня. Если вы еще не знакомы с порталом – присоединяйтесь. Давайте вместе управлять городом. И спасибо за помощь!» – резюмировал Собянин.