РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов проверил дворовые территории Подольска и выявил ряд нарушений, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела №35 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области.

В четверг Баженов проинспектировал состояние городского округа Подольск в сфере чистоты, порядка и благоустройства. В инспекционном объезде участвовали представители администрации, управляющих компаний и регионального оператора. Маршрут инспектирования был составлен по «горячим точкам» обращений жителей на вопросы благоустройства, поступивших по разным каналам.

«Комиссия осмотрела внутридворовую территорию на улице Кирова, дом №48. Здесь отмечены ямы во дворе, наличие рекламных объявлений на деревьях, ненадлежащее состояние щита «Наше Подмосковье». Кроме того, инспекторы отметили повреждения игровых элементов на детской игровой и спортивной площадках, мелкий мусор, наличие опасных сухих деревьев. На улице Маштакова, дом 3 были обнаружены аналогичные нарушения. В дополнение во дворе разрушена тротуарная дорожка. Далее комиссия проследовала на улицу Парковая. Картину благоустройства портили навалы порубочных остатков деревьев на внутридворовой территории, припаркованные на газонах автомобили, выступающие части фундамента рядом с детской горкой», – говорится в сообщении.

По словам Баженова, во дворе дома №23Б по Октябрьскому проспекту контейнерная площадка требует ремонта. Ямы во дворе также необходимо устранить, кроме того, нужно покрасить элементы детской площадки, заполнить соответствующей информацией щит на площадке. Не в надлежащем состоянии также находилась контейнерная площадка на Красногвардейском бульваре, дом №23. Здесь комиссия отметила наличие навалов мусора, графические надписи на ограждении контейнерной площадки. Возле соседнего дома №41/1 также были обнаружены остатки твердых коммунальных отходов.

«В целом по округу в качестве плюса можно отметить оцифровку всех 500 дворов Подольска, что вселяет надежду на повсеместное повышение качества содержания дворов. Особое внимание необходимо уделить дворам и обращением с ТКО», – пояснил Баженов.

В ходе выезда были проверены все 740 детских площадок, расположенных в округе, на 11 из которых выявили недостатки. Из контейнерных площадок на сегодняшний день соответствуют стандарту только 51%. 33 площадки должны еще появиться в сельской местности в конце 2019 года. Все замечания внесли в протокол и через неделю их должны будут устранить.