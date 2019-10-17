РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 окт. Сотрудники ДПС совместно с инспекторами отдела пропаганды безопасности дорожного движения Балашихи провели в микрорайоне Кучино профилактическую акцию в рамках социальной кампании «Некуда спешить», водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и ПДД, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Сложившаяся ситуация указала на необходимость проведения на территории всего региона социальной информационно-пропагандистской кампании «Некуда спешить».

«Шестнадцатого октября у поста ДПС на улице Центральной, дом 11 в микрорайоне Кучино Балашихи мы остановили 35 транспортных средств и проинформировали водителей о недопустимости нарушений ПДД, связанных с превышением установленной скорости. Рекомендовали им отказаться от опасных маневров на дороге, рассказали о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения», – сказала старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.

Она добавила, что также в ходе акции они вручили водителям тематические листовки и пожелали им счастливого пути.

Региональная социально-профилактическая кампания «Некуда спешить» проводится в Подмосковье с 1 октября по 1 ноября текущего года. Профилактические мероприятия проводятся также в организациях, которые оказывают социально-значимые услуги, в автошколах и автотранспортных предприятиях, на парковках у торгово-развлекательных центров и на автозаправках.