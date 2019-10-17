РИАМО - 17 окт. Власти Подмосковья рассмотрят вопрос о строительстве крытого центра для подготовки скейтеров-спортсменов, сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Скейт-площадкам уделяем достаточно большое внимание. Три-четыре года назад не было никаких, сейчас у нас качественные бетонные скейт-парки, которые привлекают не только спортсменов, но и любителей. И следующий шаг – так как дисциплина стала олимпийской – нам нужно будет задуматься о строительстве крытого центра, чтобы обеспечить круглогодичную систему подготовки спортсменов», – сказал Терюшков.

Он добавил, что регион активно строит скейт-площадки.

«За последние два года у нас построено свыше 20 скейт-парков, <…> Мы создаем все условия для массового занятия спортом», – уточнил министр.