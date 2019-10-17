РИАМО - 17 окт. Управляющий партнер подмосковной ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова рассказала о преимуществах особой экономической зоны на форуме «Инвестиции итальянского бизнеса в агропромышленный комплекс России», говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ «Ступино Квадрат».

«В ОЭЗ предоставляют широкий спектр услуг: проведение тендеров на выбор подрядчиков, сопровождение строительства под ключ, поддержка при получении разрешений и согласований, возведение готового здания, железнодорожной ветки, юридическое и налоговое обслуживание, поиск персонала и размещение сотрудников», - отмечается в материале.

Будущие резиденты покупают земельные участки с уже готовой инфраструктурой или недвижимость себе в актив и в то же время пользуются всеми льготами ОЭЗ. Например, резиденты платят всего 2% по налогу на прибыль, в то время как такой налог на остальной территории страны составляет 20%. А налог на имущество, землю и транспорт для резидентов и вовсе нулевой. Средняя экономия инвесторов только на налогах составляет от 100 миллионов до 200 миллионов рублей в год.

Каждый резидент на территории своего завода может создать зону таможенного контроля и не платить таможенные пошлины и НДС на все оборудование, материалы, компоненты, сырье, ввозимые на его территорию. Кроме того, государство предоставляет резидентам ОЭЗ «Ступино Квадрат» гарантию от неблагоприятного изменения налогового законодательства и защищает инвесторов от произвольных проверок.

«Для инвестора очень важны сроки реализации его проекта, отсутствие бюрократических задержек, команда профессионалов, а также грамотное планирование всех этапов строительства. В ОЭЗ «Ступино Квадрат» мы предоставляем нашим резидентам возможность делать то, что они умеют делать хорошо: производить и продавать свою продукцию, а все остальное решаем сами», - отметила Евдокимова.