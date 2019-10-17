РИАМО - 17 окт. В Подмосковье в этом году свыше 30 молодых спортивных тренеров получили жилищные сертификаты, сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Программа по поддержке жильем, социальная ипотека, которая очень развита в Московской области, дошла и до спортивной отрасли. Свыше 30 человек, это наши молодые тренеры, уже в этом году получили свои жилищные сертификаты, по которым первоначальным взнос и месячный взнос ложатся на плечи государства, а тренер платит лишь проценты», - сказал Терюшков.

Он назвал программу хорошим подспорьем для молодых тренеров, которые работают в Московской области.