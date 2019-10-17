РИАМО - 17 окт. Мособлизбирком проверит наличие судимости у всех членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) в Подмосковье, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

В рамках заседания комиссии в четверг принято решение об отставке председателя ТИКа Орехово-Зуева Александра Бурыкина, причиной этого стало вынесение в отношении него обвинительного приговора в суде.

«В отношении Бурыкина Александра Викторовича вступил в силу обвинительный приговор суда. В связи с этим обстоятельством его полномочия прекращены с 8 октября - той даты, когда приговор вступил в силу», - сказал секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

Березкин поддержал данное решение и поручил проверить всех членов ТИКов на наличие судимости.

«Отмечу еще раз, мы уже проводили подобную работу. Проведите еще раз проверку всех членов ТИКов на наличие судимости», - сказал Березкин.