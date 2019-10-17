РИАМО - 17 окт. В следующем году в Москве могут появиться специальные светофоры для комфортного перехода маломобильных граждан, для таких пешеходов увеличится время перехода, сообщил в четверг заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

«Мы проводили эксперимент по социальной карте - он (пешеход - ред.) прислонял социальную карту к кнопке перехода и ему увеличивалось время перехода. Мы хотим этот проект нормально доделать в рамках дальнейшего развития города, в следующем году таких светофоров еще перенастроить», - сказал Горшков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такие «умные» светофоры могут регулировать не только переход маломобильных граждан, но и движение как общественного, так и специального транспорта.

Кроме того, до конца этого года в Москве установят 100 сверхинтеллектуальных светофоров, которые позволят общественному транспорту быстрее проезжать перекрестки.