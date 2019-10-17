РИАМО - 17 окт. До 6 ноября школьники и студенты могут зарегистрироваться на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им», соревнования стартуют 7 ноября, сообщается на сайте чемпионата.

«К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах. Соревнования стартуют 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий», - говорится в сообщении.

Тема чемпионата в этом году - домены и доменная индустрия. В заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли, один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU. Подготовка к соревнованиям пройдет осенью на официальных страницах чемпионата в соцсетях.

Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счет в чемпионате, могут выполнить дополнительные задания: подготовить инфографику о рунете или опубликовать новости о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

Итоги чемпионата будут подведены 5 декабря. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы. Поощрительные призы достанутся игрокам, занявшим места в первой десятке. Кроме того, каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Организаторы чемпионата - координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при информационной поддержке фонда «Разумный интернет».