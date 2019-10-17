РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 17 окт. Более 350 рабочих трудятся на завершении строительства проблемного объекта – двух корпусов жилого комплекса «Белая Дача» в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Еженедельно сотрудники администрации Котельников выезжают на строящиеся объекты. Они провели проверку за ходом завершения строительства жилых корпусов №№6А и 7А ЖК «Белая Дача».

«В настоящее время на объекте находятся 355 человек. Ведутся работы по монтажу системы вентиляции и гидроизоляции подземного паркинга, кирпичной кладке стен и перегородок, отделочные работы мест общего пользования и входных групп», – говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по благоустройству дворов. Кроме того, рабочие завершают монтаж вентилируемого фасада. Кроме того, продолжается подготовительная работа для проведения итоговой проверки Главгосстройнадзора.

«Работы производятся в строгом соответствии с графиком», – заключается в сообщении.