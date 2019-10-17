РИАМО - 17 окт. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) снизит температуру в системе отопления из-за кратковременного потепления, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В четверг в столице зафиксировали температурный рекорд, этот день стал самым теплым 17 октября за 70 лет.

«В централизованной системе теплоснабжения диспетчеры снижают параметры по давлению и температуре. Также сокращается объем теплоносителя, циркулирующего в сети – с 250 тысяч кубометров в час до 200 тысяч кубометров в час», – говорится в сообщении.

Температура теплоносителя в магистральной сети (не в батареях) снижается до 75 градусов – этот показатель обусловлен необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов). При таких параметрах в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов.

Весеннее и осеннее межсезонье характеризуется суточными и внутринедельными колебаниями температур наружного воздуха от 0 до плюс 15 градусов. В таких условиях регулирование температурных режимов в конкретных многоквартирных домах бывает затруднено из-за объективных причин («южная» и «северная» сторона прогреваются по-разному) и субъективных ощущений жителей (из одного дома поступают жалобы и на холод, и на жару в квартирах).

Регулирование работы системы теплоснабжения на ЦТП происходит в автоматическом режиме по температуре наружного воздуха. В случае избыточного получения тепла в конкретных многоквартирных домах следует обращаться в управляющие компании, которые обеспечивают эксплуатацию внутридомовых систем теплопотребления и могут выполнить технические мероприятия по их наладке и регулированию.