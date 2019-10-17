РИАМО - 17 окт. Схема движения изменится на участке Краснодонской улицы на юго-востоке Москвы с 24 октября 2019 года по 24 января 2020 года, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

Ограничения введут на участке Краснодонской улицы у владений №46/1 в связи с проведением работ на инженерных сетях.

«Ограничения будут введены на двух полосах с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений», - отмечается в материале.