РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 окт. Сотрудники полиции провели День открытых дверей для кадетского класса гимназии №1 Балашихи, в ходе встречи они рассказали старшеклассникам о специфике работы дежурной части, отдела по делам несовершеннолетних, порядке и требованиях при поступлении в вуз МВД России, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В отделе полиции МУ МВД России «Балашихинское» состоялся День открытых дверей для кадетского класса гимназии №1. Встреча прошла при поддержке члена общественного совета Людмилы Бородиной. Цель мероприятия – популяризация службы в органах внутренних дел, знакомство с особенностями службы в полиции, получение достоверной информации о работе полицейских, а также об учебных заведениях системы МВД РФ.

«Правоохранители познакомили ребят с работой дежурной части, дали возможность желающим примерить бронежилет и защитную каску. Сотрудники по делам несовершеннолетних рассказали детям о последствиях употребления наркотиков, предупредили об опасностях, подстерегающих их в социальных сетях, напомнили о правилах поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха, о возрасте, с которого подросток привлекается к уголовной или административной ответственности», – говорится в сообщении.

Школьникам рассказали о порядке и требованиях, предъявляемых к желающим поступить в высшее учебное заведение МВД России, а затем провели экскурсию по музею МУ МВД России «Балашихинское» и ответили на все вопросы.