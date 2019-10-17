РИАМО - 17 окт. В гимназии № 17 Электростали прошел второй Всероссийский экономический диктант, в нем приняли участие 159 человек, результаты станут известны в конце октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Электросталь.

Главная цель акции – пропаганда и повышение финансовой грамотности старшеклассников и студентов. Из 159 участников было 12 взрослых.

«Темой диктанта стал девиз «Сильная экономика – процветающая Россия!». Тематика призвана не только проверить знания детей, но и продемонстрировать свою сопричастность происходящим в стране событиям и актуальным экономическим проблемам», — говорится в сообщении.

Гимназия № 17 является испытательной площадкой Сбербанка и стажировочной площадкой Центрального банка. Для старшеклассников учебного заведения экономический диктант – важное событие, так как они углубленно изучают экономику.

В этом году в диктанте принял участие и первый заместитель главы администрации городского округа Александр Федоров.

«Тоже решил попробовать свои силы. Мне интересны не столько результаты диктанта, сколько участие. Есть шанс проверить знания и с теоретической, и с практической точки зрения. Кроме того, это мероприятие поможет найти одаренных детей, увлекающихся экономикой и желающих посвятить свою жизнь изучению экономической и финансовой наук», — сказал Федоров.

Результаты диктанта станут известны в конце октября.