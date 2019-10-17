РИАМО - 17 окт. В Москве при ТПУ «Лермонтовский проспект» возведут новый структурированный паркинг на 580 машино-мест, в Градостроительно-земельной комиссии столицы уже приняли решение о предоставлении в аренду большого земельного участка площадью 0,96 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«С ООО «ТПУ Лермонтовский проспект» без проведения торгов будет заключен договор аренды сроком на шесть лет. За это время необходимо завершить все работы по строительству паркинга на 580 машино-мест для многофункционального комплекса, который появится в составе ТПУ «Лермонтовский проспект», - рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь паркинга составит 23,3 тысячи квадратных метров. Его возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по госпрограмме столицы «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Автовокзалы и ТПУ»).

В скором времени департамент городского имущества Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения.