РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 окт. Сто пожилых жителей подмосковной Балашихи прошли расстояние в 1,5 километра скандинавской ходьбой в ходе открытого урока по программе «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации городского округа.

Открытый урок по скандинавской ходьбе для пожилых жителей Балашихи начался у арочной сцены на улице Заречная.

«Скандинавская ходьба пользуется большой популярностью. Результаты у наших пенсионеров просто потрясающие – и жизненная энергия появляется, и стимул к жизни, и общительность. Люди стали даже самостоятельно заниматься, без инструкторов», – сказала заместитель директора по социальным вопросам межмуниципального комплексного центра соцобслуживания населения Балашихи Ирина Кузина.

Она добавила, что в открытом уроке по скандинавской ходьбе приняли участие 100 человек. Они преодолели расстояние в 1,5 километра. Занятие провел тренер Московского клуба скандинавской ходьбы «Пойдем ходить» Анатолий Мельников.

В Балашихе для пожилых людей работают пять площадок с бесплатными курсами и мастер-классами по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Пенсионеры могут посещать кружки и спортивные секции, ездить на экскурсии, заниматься танцами и пением, повышать уровень компьютерной грамотности.

Запись на занятия осуществляется по телефонам МКЦ: 8(495)523-81-55, 8(495)522-23-55.