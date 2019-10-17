РИАМО - 17 окт. Специалисты филиала «Восточная система водоснабжения» ГУП «Коммунальные системы Московской области» провели подготовительные работы к показной тренировке, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«На насосной станции №2 специалисты выполнили работы по косметическому ремонту в павильонах скважин участка «Покров», а также хозяйственные работы на базе Восточной системы водоснабжения. Был произведен монтаж учета воды на водозаборном узле 1 в городе Электроугли», - отмечается в материале.

Кроме того, завершились работы по монтажу затвора на водоводе около ВК 7.14. Осуществлена ревизия силовых трансформаторов участка «Барсково».