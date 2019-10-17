РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Предприятие «Полипластик» в Подольске запустило в производство новую систему маркировки трубной продукции, которая позволит эффективнее бороться с контрафактом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На территории Климовского трубного завода в Подольске группа «Полипластик» осуществила запуск пилотного проекта по внедрению в производство полимерных труб системы маркировки на базе блокчейн-платформы Exonum от Bitfury. Работа данного решения была продемонстрирована замминистра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову для противодействия подделкам. В рамках встречи состоялся «круглый стол», посвященный вопросам маркирования полимерных труб, используемых для строительства и ремонта сетей водо- и теплоснабжения, средствами идентификации», – говорится в сообщении.

Группа «Полипластик» – один из крупнейших производителей полимерных труб в России. Внедрение в производственный цикл изготовления полимерных труб системы маркировки на базе блокчейн-платформы Exonum от Bitfury необходимо для успешной борьбы с контрафактной продукцией.

По оценке Ассоциации производителей трубопроводных систем, поддержавшей проект Климовского трубного завода, годовой оборот фальсификата полимерных труб составляет порядка 9 миллиардов рублей при общем объеме рынка в 40 миллиардов рублей.

«Группа «Полипластик» первой в стране начала работу по внедрению в цикл производства своих труб системы маркировки на базе блокчейн-платформы Exonum от Bitfury. Принцип работы данной платформы заключается в том, что информация о произведенных трубах заносится в реестр, а паспорт качества помечается специальным QR-кодом, соответствующим идентификационному номеру готового продукта. Затем контроль качества осуществляется посредством сверки достоверности данных, подлог которых оказывается невозможным благодаря блокчейн-технологии», – поясняется в материале.