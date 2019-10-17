РИАМО - 17 окт. В Москве прекратили реализацию инвестпроекта, в рамках которого недалеко от станции метро «Юго-Западная» должен был быть построен пешеходно-торговый мост, договор на аренду земли в скором времени будет расторгнут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строительство пешеходно-торгового моста площадью 1,5 тысячи квадратных метров начали несколько лет назад, но работы не завершились», - отмечается в материале.

Решение об отмене строительства объекта было принято по просьбам местных жителей в рамках программы «Мой район». Недостроенный мост демонтируют.