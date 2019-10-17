РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей взрыва палатки на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, инцидент произошел 12 октября, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал горпортал «РИАМО в Подольске» ранее, 12 октября поздно вечером на проспекте Юных Ленинцев, дом №36А, за помещением палатки быстрого питания (павильона ООО «Окей») произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, однако помещение было частично разрушено.

«Просим всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, а также водителей автомашин, оборудованных видеорегистраторами, осуществлявшими движение в сторону Москвы в период с 21:00 до 21:30 по проспекту Юных Ленинцев в районе пересечения с улицей Быковской, связаться с дежурной частью УМВД России по Подольску по телефонам: 8(496)763-02-63; 8(966)123-27-79», – говорится в сообщении.