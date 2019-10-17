РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 окт. В подмосковной Балашихе обсудили вопросы внедрения альтернативных способов разрешения споров – медиации – в судебную систему России, эта форма досудебного урегулирования споров дает возможность разрешить вопросы быстро и эффективно, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг в конференц-зале отеля East Gate состоялась I Межрегиональная конференция «Интеграция медиации в судебную систему. Практика, проблемы, перспективы», организованная Торгово-промышленной палатой Балашихи. В мероприятии приняли участие депутаты, предприниматели, представители судейского и медиативного сообщества, адвокатских и юридических объединений, нотариальных контор, Торгово-промышленных палат Подмосковья и России.

«В конференции приняли участие около 80 человек. Собрались все, кому интересна данная тематика. Медиация позволяет на нейтральной площадке провести процедуру досудебного урегулирования споров. Судебные тяжбы занимают много времени и требуют привлечения сил и средств. В настоящее время в России ведется большая работа, и в законодательство вносятся изменения, которые определяют процесс медиации», – сказал президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Он добавил, что на мероприятии обсудили вопросы практики взаимодействия судов различной юрисдикции с медиативным сообществом. Затронули вопросы направления дел на медиацию судами, работы комнат примирения и ведения реестра профессиональных медиаторов при судах, выстраивания взаимодействия представителей судейского и медиативного сообщества.

«При ТПП Балашихи одной из первых в Подмосковье была создана коллегия медиаторов. Эта форма досудебного урегулирования споров дает возможность не только решить свои проблемы, но и позволяет наладить отношения в бизнесе», – подчеркнул Шестаков.

Лучшие практики медиации из Москвы, Краснодара, Перми, Владимира, Орла и других регионов России, поделились своим опытом, осветили проблемы, которые существуют на сегодняшний день, и пути их преодоления.

Заместитель председателя коллегии посредников при ТПП РФ Дмитрий Давыденко в ходе конференции провел обзор изменений в законодательстве России по правовому режиму урегулирования споров, медиации и других видов процедур.

«Аспекты взаимодействия медиации с судебным процессом стали изложены более подробно. Теперь в законодательстве более точно указаны правомочия суда внести предложение сторонам о попытке урегулирования споров в порядке медиации, проверка судьей мировое соглашение и другие моменты», – пояснил Давыденко.