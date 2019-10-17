В четверг, 17 октября, в столице побит температурный рекорд, который держался последние 130 лет. По сообщению портала «Метеоновости», температура в городе достигла +17,8 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован еще в XIX веке - тогда воздух в Московском регионе прогрелся до 17,4 градуса. РИАМО рассказывает о самой теплой и самой холодной октябрьской температуре в столице за историю метеонаблюдений.

Самое теплое и холодное 17 октября

Перед долгой зимой природа решила порадовать москвичей аномально теплым днем. Прямо сейчас на улице стоит ясная солнечная погода, а воздух прогрелся до 17,8 градуса выше нуля. Несмотря на солнце за окном, до конца дня Гидрометцентр прогнозирует в Москве облачную погоду с прояснениями. Упоминается также возможность небольшого дождя по области. А вот «Гисметео» осадков сегодня не обещает. Атмосферное давление - 747 мм ртутного столба, геомагнитная активность в норме.

Предыдущий температурный рекорд 17 октября был зафиксирован еще в позапрошлом веке, 130 лет назад. В 1889 году температура в этот день составила +17,4 градуса. А вот 17 октября 1911-го жители столицы замерзали - ударил 12-градусный мороз.

Кстати, год назад в этот день столичные жители тоже радовались теплу — температура поднялась тогда до 16,4 градуса. Хотя в целом такая температура совсем нетипична для середины осени. Средняя температура 17 октября за последние 38 лет, по данным Гидрометцентра, составляет 5,6 градуса выше нуля.

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Самый теплый и холодный октябрь

Самый теплый октябрь за историю метеонаблюдений в Москве был в 1967 году. Средняя температура тогда составила целых +9 градусов. Достаточно тепло в этот осенний месяц было в 2008 году (+8,9 градуса), в 1974-м (+8,7 градуса) и в 1936 году (+8,6 градуса).

Аномально холодно в октябре было в 1811 году (средняя температура -0,8 градуса), в 1912-м (в среднем -0,2 градуса) и в 1920 году (-0,4 градуса). А сильнее всего москвичам пришлось померзнуть в октябре 1976 года - тогда столбики термометров опустились до -1 градуса.

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«Осень в парке лучшей марки»

Сегодня москвичи радуются теплому и ясному деньку и выкладывают в Instagram солнечные фотографии.

«Просто восторг! Все на улицу!» - призывает greta123.

«Осень в парке лучшей марки», - сочиняет alex79gram.

Некоторые пользуются возможностью не сидеть в офисе: «Сегодня работаем на солнышке - одно удовольствие!» - пишет ollie.nordwind.

Пока не грянули холода, можно по-детски поваляться на скамейке, глядя в небо. Именно так решила сделать dazdra_perma.

Кто-то хочет лишний раз прокатиться на велосипеде по ВДНХ, как lady__ua.

Пользователь shady_corvius задумчиво разглядывает рябь на пруду в Измайловском парке.

А у assilda_foil появилась своя версия возникновения нового температурного рекорда: «Даже температура воздуха зависит от того, как ты направишь дыхание».