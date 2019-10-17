РИАМО - 17 окт. После реконструкции для пассажиров открыли западный вестибюль станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, это выход в город к улице Куусинена, сообщается на официальном сайте метро Москвы.

«Вместе с обновленным вестибюлем для пассажиров открылся и кассовый зал станции «Хорошевская». Интеграция Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий метро сделала поездки удобнее для более чем 30 тысяч пассажиров ежедневно», – говорится в сообщении.

На станции «Полежаевская» пассажиры теперь могут пользоваться обновленными вестибюлями с новыми турникетами, здесь также организовали современную досмотровую зону. На станции впервые появились три лифта, ведущие с улицы в уровень кассового зала.

В вестибюле обновили освещение: лампы накаливания заменили на светодиодные энергосберегающие светильники. Внутри вестибюля также отреставрировали мемориальную табличку Василию Полежаеву – советскому инженеру и начальнику Московского Метростроя с 1958 по 1972 годы.

Лестницы в переходах оснастили подогревом: он поможет предотвратить замерзание дождя и снега на ступенях, что делает спуск и подъем для пассажиров более безопасным.

Переход на станцию «Хорошевская» Большой кольцевой линии после реконструкции стал намного комфортнее. Теперь пассажиры могут перейти на БКЛ через вестибюль станции Таганско-Краснопресненской линии, а также зайти на «Хорошевскую» непосредственно из подуличного перехода.

Кроме того, на станции также появилась новая кассовая зона – там пассажиры могут приобрести билет или пополнить «Тройку».

Западный вестибюль станции «Полежаевская» был закрыт на реконструкцию в апреле 2018 года. Сначала его планировали открыть 29 декабря 2018 года, однако затем сроки открытия неоднократно переносились.