РИАМО - 17 окт. В Национальном исследовании качества образования (НИКО) по учебному предмету «Технология» приняли участие более 1,6 тысячи восьмиклассников из 21 образовательного учреждения Московской области, исследование проходило анонимно, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Участие в испытании приняли ребята из Орехово-Зуевского, Раменского, Наро-Фоминского, Сергиево-Посадского, Богородского, Волоколамского, Рузского, Дмитровского и Ленинского округов, а также из Балашихи, Долгопрудного, Клина, Краснознаменска, Реутова и Серпухова.

«Процедура НИКО включает выполнение заданий и ответы на вопросы анкеты. На выполнение всех этапов отводится 55 минут. Практическую часть исследования по единым критериям проверяют эксперты - опытные учителя технологии, прошедшие аттестацию для получения доступа к проверке», - рассказала Забралова.

По ее словам, в дальнейшем результаты НИКО будут анализироваться и обсуждаться на межрегиональных конференциях по оценке качества общего образования. Кроме того результаты исследования будут учитываться при формировании программ развития системы образования.