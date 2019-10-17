РИАМО - 17 окт. В Москве при ТПУ «Боровское шоссе» возведут новый спортивно-развлекательный комплекс, Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о предоставлении в аренду участка площадью 0,37 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«У жителей Западного административного округа появится больше возможностей для занятий спортом. <…> Общая площадь спортивного объекта должна составить 6,5 тысяч квадратных метров», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в ближайшее время город заключит договор аренды земельного участка для строительства объекта. Данный участок находится по адресу: Боровское шоссе, владение 18-20.

Строительство объекта планируется осуществить в рамках реализации госпрограммы «Спорт Москвы» (подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»).

В скором времени департамент городского имущества столицы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» осуществить строительство объекта.