РИАМО - 17 окт. Уголовное дело возбудили в отношении жителя столицы, который выстрелил из пистолета в своего оппонента в Даниловском районе столицы во время конфликта на дороги, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В дежурную часть ОМВД обратился 30-летний мужчина. По его словам, во время дорожного конфликта на съезде с Третьего транспортного кольца на Варшавское шоссе неизвестный произвел выстрел в его сторону, после чего скрылся.

«В результате отработки территории участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Предмет, похожий на пистолет, изъят и отправлен на исследование», – говорится в сообщении.

Пострадавших от действий злоумышленника нет.