РИАМО - 17 окт. До конца текущего года в Москве установят 100 сверхинтеллектуальных светофоров, которые позволят общественному транспорту быстрее проезжать перекрестки, сообщил в четверг заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

«Мы приступили к полноценному приоритету общественного транспорта, который передвигается по нашим дорогам. В этом году мы закончим работу по 100 сверхинтеллектуальным светофорам. То есть мы устанавливаем дополнительные петлевые датчики, заряжаем их в асфальт, не вскрывая или перекапывая его», - сказал Горшков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он пояснил, что такие светофоры позволят любому автобусу, троллейбусу и трамваю проезжать перекрестки намного быстрее.

«Как только датчик считывает, что трамвай подъезжает, тут же загорается зеленый сигнал светофора и трамвай проезжает, не сбавляя скорости», - добавил Горшков.

По его словам, в этом году сверхинтеллектуальными светофорами оборудуют 100 перекрестков, в 2020 году проект будет расширен до 450-460 перекрестков. Пилотный проект был запущен в Зеленограде, однако там система работает как для общественного транспорта, так и для обычных автомобилей.