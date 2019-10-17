РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 окт. Житель Домодедова Александр Барашков собирается 15 ноября побить мировой рекорд по выполнению акробатического элемента Snake, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Житель подмосковного Домодедова Александр Барашков намерен побить мировой рекорд по выполнению акробатического элемента Snake – элемента, часто исполняемого брейкданс танцорами и требующего отличной физической формы, а также слаженной координации движений. Попытка состоится 15 ноября 2019 года на стадионе «Авангард» (Олимпийский сквер)», – говорится в сообщении.

На данный момент мировой рекорд принадлежит американцу Джоэлу Масуде. Его результат за минуту – 59,49 метра.