РИАМО - 17 окт. В Гостином дворе в Москве начал работу XXVII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество 19», на мероприятии представлены порядка 20 специальных проектов разных регионов страны, одним из самых масштабных стал стенд Московской области, который демонстрирует передовые отрасли региона, передает корреспондент РИАМО.

«Стенд наш выглядит весьма убедительно. Это я говорю, как архитектор. В масштабе объема Гостиного двора самое важное — не измельчить. Я считаю, что попадание в масштаб у нас произошло. На стенде мы решили показать то, чем гордимся. Гордимся мы очень многим - экология, промышленность, объекты здравоохранения, культура», - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что на стенде также рассказывается о том, что Московская область ждет профессиональных молодых архитекторов. Кроме того, здесь представлены проекты, которые будут реализованы при помощи молодых профессионалов.

По ее словам, фестиваль «Зодчества» является хорошей площадкой для дискуссий.

«Московская область принимает активное участие в этих дискуссиях. У нас очень интересный модуль, посвященный работе с объектами образования. Многим субъектам градостроительной деятельности может показаться интересной наша сессия, посвященная цифровизации градостроительной деятельности», - добавила Кузьмина.

Фестиваль «Зодчество 19» будет проходить в Гостином дворе с 17 по 19 октября. Главная тема мероприятия – «Прозрачность».