РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 окт. Почти на 50 объектов в различных микрорайонах подмосковной Балашихи в 2020 году проведут освещение по программе «Светлый город», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В 2020 году в Балашихе мы планируем провести освещение на 48 объектах. Это улицы, дороги, скверы, дворы и площади. Работы будут выполняться в рамках реализации программы «Светлый город», – сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что освещение планируют провести в микрорайонах Ольгино, Железнодорожный, Керамик, Саввино, Никольско-Архангельский, Заря, Авиаторов и других.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город» реализуется в Подмосковье с 2017 года.