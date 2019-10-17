РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 окт. В Королеве на здании долгостроя на Тарасовской, 2 устроили лазерное шоу, так дольщики пытаются привлечь внимание к объекту незавершенного строительства, сообщил «РИАМО в Королеве» один из дольщиков дома-долгостроя.

Лазерное шоу с лозунгами «Этот дом – позор Королева», «Дом-призрак, 11 лет» и другими показали вечером 16 октября. В темноте шоу было хорошо видно с Ярославского шоссе.

«Мы уже проводили несколько акций и каждый раз требуем одного – обратить на нас внимание и признать дом проблемным. Тем более, что суд мы выиграли, и администрация обязана исполнить его решение. Еще одним шагом стало лазерное шоу», – сказал дольщик.

Летом на доме уже появлялись подобные надписи, но их закрасили.

Дом №2 на Тарасовской улице начали строить в 2008 году. В 2014 стройка остановилась. Строительство продолжила другая компания, которая также не смогла завершить объект. В настоящий момент никакие работы в доме не проводятся.

Городская администрация и министерство жилищной политики Московской области сообщают, что ведутся поиски решения проблемы. Дольщики требуют признать объект проблемным. Они уже выиграли суд, который обязал администрацию Королева рассмотреть вопрос о присвоении дому статуса проблемного объекта.