РИАМО - 17 окт. Центр здоровья семьи городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева открыли на востоке Москвы, в церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Повышение качества медицинской помощи женщинам является одним из приоритетов развития городского здравоохранения. К сожалению, часть женских консультаций до сих пор располагается в тесных и плохо приспособленных помещениях, например, на первых этажах жилых домов. Для решения проблемы мы будем постепенно перемещать их в современные здания. Одно из них – настоящий Центр здоровья семьи – построено на Измайловском шоссе», – сказал Собянин.

В новом пятиэтажном здании женской консультации будут работать свыше 150 специалистов. Сюда переехали отделения женской консультации с улицы Верхняя Первомайская и 7-я Парковая.

В здании разместились два акушерско-гинекологических отделения, консультативно-диагностическое отделение, отделение пренатальной и ультразвуковой диагностики, дневной стационар акушерско-гинекологического профиля, отделения репродукции с центром экстракорпорального оплодотворения.

Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций женского организма.

В центре будет работать «Школа будущих родителей», программа занятий которой включает лечебную физкультуру, лекции и занятия с манекеном новорожденного.

В настоящее время в системе здравоохранения Москвы работают 24 акушерских стационара (включая пять перинатальных центров), являющихся структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц.