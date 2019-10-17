РИАМО - 17 окт. Жителей Подмосковья и Москвы ожидают теплые выходные, прогнозируется облачная погода с минимальными осадками, температура воздуха может достигать 17 градусов тепла, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Будет тепло. Довольно облачно, практически полностью без осадков. В Москве температура составит 14-16 градусов, а в области 12-17 градусов тепла», - сказал Леус.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве был установлен температурный рекорд для 17 октября за последние 70 лет. Леус также отметил, что больше таких температурных рекордов пока не ожидается.