РИАМО - 17 окт. Капитальный ремонт в семи многоквартирных жилых домах завершили в подмосковной Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В городском округе Кашира продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. На семи объектах ремонт выполнен в полном объеме, в двух домах работы завершаются. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Кашира включено 110 многоквартирных домов», – отмечается в сообщении.

На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Кашире выделили более 653 миллионов рублей. Ремонт кровель полностью завершили в шести домах, ремонт фасада выполнили в двух.

Работы осуществляют организации ООО «Стройразвитие-М».

По программе прошлого года в Кашире провели капитальный ремонт в 31 многоквартирном доме по общестроительным работам и заменили лифтовое оборудование в одной многоэтажке.

На 2019 год в регионе запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов. Улучшение жилищных условий получат свыше 300 тысяч жителей.