РИАМО - 17 окт. В Москве ограничили два участка улицы 5-й Магистральной с 16 октября по 1 декабря, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

Первый участок находится в районе дома №18, второй — в районе дома №21 по Хорошевскому шоссе.

Ограничения связаны с ремонтом газопровода. Движение будет закрыто с 16 октября по 1 декабря круглосуточно по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. Парковочное пространство на участке убрали.