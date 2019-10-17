РИАМО - 17 окт. В Москве началась выдача ключей от квартир во втором корпусе ЖК «Позитив» на Киевском шоссе в новой Москве, всего будет выдано 240 комплектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Ключи дольщикам выдаются по предварительной записи. Всего будет выдано 240 комплектов ключей», - сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Собственников принимают в «Офисе продаж» по адресу: Москва, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 14, корпус 1.

Новый 16-этажный дом является пятым из введенных в эксплуатацию в составе жилого комплекса. Его площадь превышает 11,6 тысячи квадратных метров.

Ранее были введены в эксплуатацию еще четыре жилых дома – строительные корпуса 6, 5, 4, 3. В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы в 1-м строительном корпусе.

Общее число квартир во всех корпусах жилого комплекса составит 2108. Уже выданы ключи от 1192 квартир.

Всего предусмотрено возведение семи домов общей площадью более 146,5 тысяч квадратных метров. Сдача последнего жилого корпуса запланирована на 2021 год.