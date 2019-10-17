РИАМО – 17 окт. В Орехово-Зуевском городском округе завершили капитальный ремонт в 12 многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, в Ликино-Дулеве продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

«На 12 объектах ремонт выполнен в полном объеме, в том числе в четырех МКД выполнен комплексный капитальный ремонт. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Ликино-Дулеве включен 51 многоквартирный дом. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в муниципалитете выделено более 475 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ремонт кровель полностью выполнен в шести МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем полностью выполнен в пяти домах, а также отмостка приведена в порядок в одном жилом здании.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций, работы осуществляют организации - ООО «Фибробетон» и ООО «Стройразвитие М».

По программе прошлого года в Ликино-Дулеве проведен капитальный ремонт в 34 МКД по общестроительным работам и заменено лифтовое оборудование в 16 МКД. На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат свыше 300 тысяч жителей.