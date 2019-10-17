РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Подольский писатель Сергей Самсонов, автор романа о Донбассе «Держаться за землю», победил в литературной премии «Ясная поляна», он получит 3 миллиона рублей, сообщается на портале «Год литературы».

Премия «Ясная поляна» вручается с 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого в сотрудничестве с компанией Samsung Electronics. В своем нынешнем виде она предусматривает три номинации: «Современная русская проза», «Иностранная литература» и «Литературное событие года».

«В этом году победителем в категории «Современная русская проза» жюри из шести финалистов выбрало книгу Сергея Самсонова (из Подольска – ред.) «Держаться за землю», посвященную вооруженному противостоянию на Донбассе. Объявил победителя Александр Шолохов, внук Михаила Шолохова, с «Тихим Доном» которого этот роман уже сравнивают», – говорится в сообщении.

Победитель получит 3 миллиона рублей. Прочие финалисты разделят между собой 1 миллион рублей.