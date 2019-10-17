РИАМО - 17 окт. Общественность выступила категорически против закрытия и сноса киноцентра «Соловей», который находится на Дружинниковской улице в центре Москвы, накануне в Сети появилось несколько петиций, под которыми подписались множество жителей столицы.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годы по проекту выдающихся советских архитекторов В. М. Гинзбурга и Ю. И. Филлера. Осенью 2018 года его собственник получил разрешение на строительство гостиницы. Тогда же появилась информация о возможном сносе киноцентра, что вызвало возмущение москвичей. Ранее в СМИ появились сведения о том, что киноцентр прекращает свою работу.

«Из публикаций в СМИ и социальных сетях мне стало известно, что киноцентр «Соловей» готовится к закрытию и, судя по всему, дальнейшему сносу ради строительства на его месте высотного здания гостиничного типа. <…> Закрытие и снос киноцентра «Соловей» станет большой утратой для российской архитектуры и лишит москвичей любимого места отдыха», – говорится в тексте одной из петиций.

Петиция на портале change.org уже собрала более 100 тысяч подписей. Также петиции размещены на других сайтах, в том числе на порталах podpishi.org (более 2 тысяч подписей) и «Российская общественная инициатива».

Представители общественности отмечают, что монументальное здание, которое является важным памятником советского модернизма, заслуживает иной участи.

Петиции предполагается направить президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и мэру Москвы Сергею Собянину.

Еще в прошлом году собственник здания заявлял, что готов пересмотреть свой проект так, чтобы сохранить кинопоказы в центре. Однако у застройщика есть все права на строительство апартаментов на данной территории. Кроме того, он сам может определять сроки сноса.