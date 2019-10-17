РИАМО – 17 окт. В селе Лужники в городском округе Ступино состоялось празднование 25-летия первой в России фабрики по производству кормов для домашних животных компании Mars, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В праздничных мероприятиях принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Компания Mars один из лидеров экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области. Только в прошлом году компания экспортировала за пределы страны 73 тысячи тонн продукции более чем на 140 миллионов долларов. И это не только корма для животных, это и кондитерские изделия, в частности шоколад, и производство соусов», – заявил глава Минсельхозпрода.

Продукция компании экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.

«Предприятия компании открыты не только в Ступине, но и в Луховицах, Одинцовском и Дмитровском округах. Всего на территории региона располагаются пять заводов компании. И они продолжают развиваться и модернизировать свои фабрики и заводы», – подчеркнул Разин.

Инвестиции компании в производственные мощности на территории Московской области составляют за последние пять лет свыше 12 миллиардов рублей.

«К 2024 году предприятие планирует увеличить объем экспорта на 25%. Хочу добавить, что компания обеспечила работой около 3 тысяч подмосковных жителей», – пояснил министр.

В честь 25-летнего юбилея дочь основателя компании Виктория Марс вместе с Разиным и министром инвестиций и инноваций Подмосковья Натальей Егоровой посадили памятное дерево.