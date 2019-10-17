РИАМО – 17 окт. Медицинское оборудование на общую сумму свыше 15 миллионов рублей поступило в больницу в Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Зарайскую центральную районную больницу завезли 15 переносных комплексов ингаляционной терапии, электрокардиостимулятор, два монитора пациента, передвижной рентген-аппарат типа С-дуга.

«Общая стоимость поступившей медицинской техники составляет более 15 миллионов рублей. Новое оборудование позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам больницы, повысить уровень диагностики заболеваний, доступность определенных видов обследования больных, сократить очередность на эти обследования», – заявила заместитель главного врача по медицинской части Елена Позднякова.

Поступившая медтехника закуплена по программе «Здравоохранение Подмосковья».