РИАМО - 17 окт. В четверг в столице зафиксировали температурный рекорд, этот день стал самым теплым 17 октября за 70 лет, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В 13:00 температура воздуха достигла рекордной отметки в 17 градусов, это самый теплый день 17 октября со времен начала наблюдений на метеостанции «ВДНХ».

«17 градусов тепла было зафиксировано в 13:00», - сказал Леус.

Москва и Подмосковье оказались в теплом секторе циклона, и солнечные лучи вместе с южными ветрами повысили температуру воздуха.

Год назад 17 октября в столице тоже было тепло, температура воздуха тогда составила плюс 16,4 градуса.