РИАМО - 17 окт. Информационная система, которая использовалась на прошедших муниципальных выборах в Подмосковье, решением Мособлизбиркома окончательно введена в эксплуатацию, мобильное приложение смогут использовать члены комиссий, сообщил на заседании Мособлизбиркома председатель комиссии Илья Березкин.

С помощью данной системы на прошедших выборах принималась информация о ходе голосования, а также осуществлялся контроль за голосованием и подведением нго итогов.

«Эта информационная система – большой объем информации, поступающей от всех избирательных комиссий через мобильное приложение, которая потом обрабатывается вышестоящими комиссиями. Мы провели множество испытаний и теперь нашим решением полностью вводим в эксплуатацию данное программное обеспечение», - сказал Березкин.

По словам начальника управления информатизации Мособлизбиркома Михаила Ягубова, данная информационная система была успешно апробирована на прошедших муниципальных выборах и полностью принята. С помощью системы принималась информация о ходе голосования и осуществлялся контроль работы комиссий при подведении итогов.