РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 окт. Полицейские Люберец провели выездную акцию, в ходе которой рассказали жителям округа о преимуществах использования портала госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В одном из спортклубов городского округа Люберцы сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели выездную акцию «Госуслуги – это просто!». Акция направлена на повышение качества оказания государственных услуг населению в электронном виде и практической помощи в регистрации на едином портале госуслуг.

«В ходе акции сотрудники полиции рассказали гражданам о том, какие государственные услуги предоставляют органы внутренних дел, напомнили о преимуществах быстрого и бесконтактного документооборота, подробно объяснили, как зарегистрироваться на едином портале», – говорится в сообщении.

Полицейские уточнили, что заявление, поданное через портал госуслуг, обладает той же юридической силой, что и при обращении лично, а также отметили преимущества использования сайта: отсутствие очередей, круглосуточный доступ и получение 30% скидки на оплату госпошлины.

«Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались к полицейским – это получение справки о наличии судимости, замене водительского удостоверения и получение загранпаспорта», – заключается в сообщении.