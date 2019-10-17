РИАМО – 17 окт. «Аэроэкспресс» в октябре выпустил обновленную версию мобильного приложения, в которой упростился процесс покупки билетов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Благодаря встроенной в приложение системе искусственного интеллекта, разработанной компанией Smart Engines, пассажирам больше не придется вручную вводить данные документов.

«При покупке билетов пользователю достаточно будет навести камеру мобильного телефона на страницу паспорта, и приложение само заполнит необходимые поля. Весь процесс ввода данных займет несколько секунд. При этом пассажиры могут быть уверены в том, что их персональная информация надежно защищена — вся обработка данных производится непосредственно на устройстве пользователя и не передается сторонним организациям», – отмечается в сообщении.

Модуль в мобильном приложении «Аэроэкспресс» запрограммирован на распознавание российских паспортов. Улучшенные алгоритмы на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения обеспечивают высокую скорость обработки документов и точность распознавания.

Ввод паспортных данных при покупке билета необходим в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом министерства транспорта Российской Федерации.

В мобильном приложении «Аэроэкспресс» пассажирам доступны билеты по тарифам «Стандарт», «Парный» и «Группа» в одну сторону и «туда-обратно». Кроме того, в приложении можно приобрести билет по комбинированному тарифу «Аэроэкспресс»+Такси и билет на экспресс-автобус «Аэроэкспресс».