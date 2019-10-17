РИАМО – 17 окт. Уже определен бюджет, который в следующем году Подмосковье планирует потратить на освещение по программе «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На 2020-2022 годы в рамках реализации проекта запланированы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественного освещения с финансированием в 2020 году работ из бюджета Московской области в сумме 250 миллионов 809 тысячи рублей», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что в этом году работы по программе «Светлый город» подходят к завершению.

В 22-х муниципалитетах работы завершены на 100%.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа «Светлый город»: активно строятся и капитально ремонтируются системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.